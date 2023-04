Banco de Sangue de Volta Redonda faz campanha com a Pastoral da Saúde

O Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda, que funciona no Hospital São João Batista (HSJB), se juntou à Pastoral da Criança em campanha para ampliar o número de doações de sangue. Ao final da missa, o padre abre espaço para que a responsável pela captação de doadores do hemonúcleo, Cristina Teixeira, faça uma palestra sobre a importância da doação de sangue e sobre como se tornar um doador voluntário. Nesse fim de semana, ela esteve na Paróquia Santa Cecília e na Comunidade Eclesial São Geraldo.

“Durante minha explanação, procuro sensibilizar as pessoas sobre a importância da doação de sangue. Além das informações básicas para se tornar um doador voluntário, reforço que esta ação salva vidas. Convido as pessoas a se colocarem no lugar do outro. Pois, doar sangue é um ato de amor. O que doamos não nos faz falta e cada doação pode beneficiar até quatro pessoas”, falou Cristina.

E a conversa com os fiéis no fim de semana já começou a apresentar resultados. “Já na manhã desta segunda-feira, 17, mais de dez pessoas que me ouviram nas igrejas estiveram no hemonúcleo e outras prometeram comparecer durante a semana”, comemorou a responsável pela campanha.

Cristina também faz palestra nas escolas de ensino médio em Volta Redonda. Os alunos do colégio da rede particular de ensino – Interativo, na Vila Santa Cecília, por exemplo – aderiram à campanha. Nesta semana, a segunda turma da unidade fará a doação de sangue.

“E na tarde desta segunda, 17, estive no Instituto de Educação Professor Manuel Marinho, também na Vila, para marcar a palestra com a diretoria da unidade do Estado”, avisou, lembrando que a campanha com estudantes tem apoio das secretarias municipais de Ordem Pública (Semop) e de Ação Comunitária (Smac), que fazem o transporte dos doadores. Além da Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv), que mobiliza os universitários.

Hemonúcleo do HSJB atende seis unidades

O Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda atende seis hospitais. O próprio Hospital São João Batista (HSJB), onde funciona; o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), no Retiro; o Hospital Nelson dos Santos Gonçalves (antigo Cais Aterrado); além de um hospital privado na cidade. E ainda fornece hemocomponentes para unidades em outros dois municípios.

A captação de doadores no Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda é feita das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira. Antes da coleta, todos passam por triagem clínica. Pode doar qualquer pessoa com idade entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de 18 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis; é necessário estar em boas condições de saúde; e não precisa estar em jejum. As pessoas que se imunizaram contra a Covid-19 precisam esperar sete dias antes de fazer a doação. As mulheres precisam de um intervalo de três meses entre as doações, e os homens de dois meses.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (24) 3339-4242 (ramais 325 e 326).

Foto de divulgação – Secom/PMVR.

Banco de Sangue de Volta Redonda faz campanha com a Pastoral da Saúde

Nesse fim de semana, a Paróquia Santa Cecília e a comunidade São Geraldo receberam a responsável pela captação de doadores do hemonúcleo

