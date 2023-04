O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Resende, realizou, na manhã desta segunda-feira (dia 17), operação para combater oficinas irregulares atuantes no mercado de Gás Natural Veicular (GNV) nos municípios de Resende e Itatiaia. A ação contou com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e do 5⁰ Comando de Policiamento de Área Região Sul Fluminense e Costa Verde da Polícia Militar.

Foram cumprdos mandados de busca e apreensão em seis estabelecimentos, sendo constatadas inúmeras irregularidades, culminando com a prisão em flagrante de uma pessoa por crimes contra as relações de consumo. Nos locais, as equipes encontraram diversos elementos que comprovam que as empresas realizavam a instalação e a manutenção de sistemas de GNV em desacordo com a legislação vigente e sem as autorizações legais necessárias, utilizando notas fiscais emitidas por terceiras empresas, ludibriando os consumidores e permitindo a clandestina regularização dos sistemas junto ao Detran.

Dentre os estabelecimentos alvos da operação, alguns ostentavam autorização apenas para realizar a instalação e a manutenção de sistemas GNV, mas não para realizar a requalificação (reteste) de cilindros destinados ao armazenamento do gás, ao passo que outros não dispunham de autorização para nenhum serviço relacionado ao GNV.

A operação é objeto de ações civis públicas já ajuizadas junto às 1ª e 2ª Varas Cíveis de Resende, bem como a Vara Única de Itatiaia, que expediram decisões suspendendo o funcionamento de atividades ilegais por parte dos réus, sob pena de multa fixada para cada evento constatado, além do deferimento de ordens de busca e apreensão de documentos e equipamentos eletrônicos.

A Promotoria ressalta que ação teve como foco garantir a segurança dos consumidores e moradores da região Sul Fluminense, evitando acidentes causados por instalações e manutenções irregulares de sistemas de Gás Natural Veicular. “Recebemos diversos relatos de reiteradas explosões advindas de serviços mal executados neste segmento”, alerta o promotor de Justiça Fabiano Cossermelli. O MPRJ adverte para a importância de o consumidor buscar serviços de instalação de GNV em locais regulamentados e realizados por profissionais capacitados, sempre se atentando para a lisura da documentação gerada, desconfiando de notas ficais e outros documentos técnicos emitidos por empresa diversa daquela contratada.

Foto: MPRJ