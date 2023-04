Está tudo preparado para o Summit Condominial e Imobiliário Sul Fluminense 2023, o primeiro evento que promete reunir empresas dos segmentos em um espaço exclusivo. O evento é uma realização da ACJ Administradora de Condomínios e vai acontecer no dia 28 de abril, das 9 às 20 horas, no Ricardo Buffet.

“O setor condominial passou por muitas mudanças nos últimos anos, assim como o imobiliário. Por isso, este evento tem como objetivo apresentar as tendências do mercado, oferecendo novas soluções e oportunidades de negócios às empresas participantes”, explica a diretora da ACJ Condomínios, Vanisi Ferreira.

Além da exposição de produtos e serviços, a programação do Summit Condominial e Imobiliário contará com painéis sobre temas relevantes para os segmentos. “Será uma grande oportunidade para que os expositores possam divulgar os seus produtos e serviços. Já os síndicos, gestores condominiais e visitantes terão a chance de conhecer as principais inovações do mercado imobiliário e as tendências sobre gestão condominial”, ressalta Vanisi.

Entre os painéis confirmados para o evento, destacam-se o da OAB-VR, que abordará o tema “Como o Direito Condominial se interliga às relações locatícias”, o do Creci-RJ intitulado “A qualificação dos corretores de imóveis” e o da Anacon sobre temas jurídicos.

O evento chega, também, para selar os 20 anos de atuação da ACJ Condomínios. “Este ano completamos duas décadas de atuação no segmento condominial. Desde o início, sempre nos preocupamos em cuidar de pessoas. A feira vem para reforçar o nosso compromisso, pois estamos sempre em busca de soluções inteligentes para gerir serviços e pessoas, oferecendo os melhores serviços a elas”, enfatizou a diretora.

A feira é uma realização da ACJ Condomínios e conta com o patrocínio da Construtora Polo e Haganá, além do apoio das empresas Prolarme, Proteg e Reseclean.

Foto: Dra. Vanisi Ferreira (Divulgação)