Com objetivo de capacitar pessoas com deficiência, desenvolvendo suas habilidades e competências a fim de prepará-las para o mercado de trabalho, o Instituto Lóbus Treinamento, Ensino e Pesquisa, em parceria com a Unimed Volta Redonda, lançou a Capacitação para Pessoas com Deficiência. O curso gratuito será presencial do dia 30 de maio a 25 de julho com certificado para os participantes com mais de 70% de aproveitamento. As vagas são limitadas e as inscrições estão abertas até o dia 24 de abril, no site do Instituto Lóbus: www.institutolobus.com.br

Para realizar a inscrição, os interessados precisam morar em Volta Redonda ou região, ter ensino médio completo e ser maior de 18 anos. Serão oferecidas aulas de comunicação assertiva no ambiente de trabalho, habilidades com tecnologia, autonomia e autoconfiança, como se preparar para entrevistas, técnicas de atendimento em serviços de saúde e introdução ao faturamento médico e hospitalar.

Para o presidente da Cooperativa, Dr. Vitório Moscon Puntel, o curso, que é voltado para Pessoas com Deficiência que desejam ingressar no mercado de trabalho, promove a inclusão e reflete o interesse pela comunidade, um dos princípios do cooperativismo que a Unimed Volta Redonda tem em sua prática, investindo ao longo dos anos em uma série de ações que evidenciam o seu cuidado com as pessoas.

“Esse programa de capacitação une nossas forças em prol de temas importantes. Acreditamos e investimos na diversidade e inclusão, desenvolvimento e nos princípios do cooperativismo, pois, nada mais essencial do que investir nas pessoas. Reconhecemos que todos, cada um com seu talento, colaboram para a evolução da nossa sociedade”, disse.

Sobre o Instituto Lóbus

O Instituto Lóbus capacita e desenvolve profissionais para atuar na área da saúde e contribui para melhoria dos resultados das instituições. Sua estrutura de serviços conta com cursos, educação continuada, pesquisa clínica e acadêmica, consultoria e o Lóbus Play, uma plataforma de educação streaming para a área da saúde. Mais informações: (24) 3336-6019 – (24) 99306-1250