O governador Cláudio Castro participou, nesta quinta (dia 20), por videoconferência, de uma reunião com o Comitê Permanente de Segurança Escolar, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), para avaliar a situação das escolas no Estado do Rio. O governador, que está em missão em Londres, destacou as principais ações realizadas pelas secretarias do estado.

“Quero tranquilizar os responsáveis das crianças e jovens e dizer que estamos unidos, trabalhando incansavelmente para proteger a nossa rede escolar. Nossas polícias Civil e Militar estão atuando, realizando rondas escolares, investigação e trabalho de Inteligência e a Secretaria de Educação também atua junto à comunidade. Todos os equipamentos do Estado estão à disposição da população”, destacou o Cláudio Castro.

O vice-governador Thiago Pampolha ressaltou o trabalho integrado do comitê.

“O monitoramento e o levantamento das informações, a troca e o debate são fundamentais. As ações da Patrulha Escolar, a inteligência da Polícia Civil agindo de forma integrada com a Polícia Militar, o aplicativo Rede Escola em construção, e sobretudo, o empenho de cada órgão, instituição e secretaria definem o trabalho assertivo que estamos fazendo desde o marco zero da criação do Comitê Permanente de Segurança Escolar”, citou Pampolha.

Em 16 dias, a força-tarefa do governo do Estado identificou e derrubou 123 perfis de redes sociais que propagavam ameaças, realizou 27 buscas e apreensões, apreendeu 21 menores infratores e prendeu quatro pessoas.

O aplicativo Rede Escola, que irá conectar os profissionais de ensino à polícia de forma mais rápida e segura, foi destacado pela secretária de Educação, Roberta Barreto.

“O Rede Escola vem para aprimorar o uso da tecnologia no nosso ambiente escolar. Todos os nossos profissionais já têm acesso ao aplicativo 190RJ, que é uma ferramenta de controle e prevenção de quaisquer ameaças de ataques nas escolas da rede. Com relação ao dia de hoje, podemos garantir que a cultura de paz, amor e segurança se manteve forte nesta manhã. Acreditamos que a escola é um espaço transformador e que leva à emancipação de todos os cidadãos”, disse Roberta Barreto.

Também participaram da reunião no CICC os secretários de Polícia Militar, Luiz Henrique Pires; Polícia Civil, Fernando Albuquerque; Governo, Bernardo Rossi; Defesa Civil, Leandro Monteiro; a presidente do ISP, Marcela Ortiz; o superintendente da Polícia Federal no Rio, Leandro Almada, e representantes das escolas particulares, entre outros.

Foto: Rogério Santana