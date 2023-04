Policiais civis da 99ª DP (Itatiaia) prenderam em flagrante, na quarta-feira (dia 19), um homem por descumprimento de medida protetiva. Ele foi capturado na região do Jambeiro 2, em Penedo, na Região Serrana, após trabalho de monitoramento.

De acordo com as informações, o acusado teria voltado a residir com a companheira. Ele havia sido posto em liberdade em uma audiência de custódia, e teria descumprido a ordem judicial que determinava o afastamento, e também o impedimento de aproximação e contato com a vítima.

Após a formalização dos procedimentos de polícia judiciária, o autor ficará à disposição da Justiça.