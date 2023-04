Policiais civis da 96ª DP (Miguel Pereira) prenderam, nesta quinta-feira (dia 20), um homem acusado de homicídio.

De acordo com as investigações, o homem é acusado de matar a pedradas Luís Carlos Rodrigues. O crime ocorreu no dia 17 deste mês, em uma ciclovia em Paty do Alferes. Segundo as investigações, a agressão foi tão violenta que deixou o rosto da vitima desfigurado.

Após levantamento de informações e um trabalho de inteligência, os agentes localizaram o autor no bairro da Mantiqueira, em Paty do Alferes. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão.