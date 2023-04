Os peladeiros de plantão terão que se adaptar às novas regras impostas em Volta Redonda. Detalhe: a Fifa, que é a Federação Internacional de Futebol, não editou nenhuma normativa neste sentido, e sim a Prefeitura.

Um decreto assinado pelo prefeito Neto (sem partido) agora estabelece o horário de 7h às 22h para as atividades esportivas coletivas em espaços esportivos de uso comum da população. A determinação vale para quadras, campos e praças localizadas em bairros residenciais.

Assinado no último dia 31 de março, o decreto reconhece “que a prática de esportes coletivos tem significativa importância na saúde física, mental e social de seus praticantes”, no entanto, considera que “os moradores de residências próximas dos espaços esportivos necessitam manter suas rotinas, sem prejuízo do sossego e ordem, em especial após às 22h”.

Um dos pontos mais polêmicos do decreto é a determinação para que toda e qualquer atividade a ser realizada nos espaços de uso comum da comunidade, fora do horário estabelecido, precederão de autorização prévia das secretarias municipais de Esporte e Lazer (Smel) e a de Ordem Pública (Semop).

Os peladeiros de Volta Redonda que quiserem bater uma bolinha após o novo horário estabelecido pelo governo municipal terão que encaminhar requerimento dirigido à Smel, com antecedência mínima de cinco dias. A solicitação será analisada e submetida a outros órgãos municipais, em especial à Semop.

A fiscalização quanto ao cumprimento do decreto ficará a cargo da Guarda Municipal e da secretaria de Ordem Pública, que poderão acionar forças de segurança, se necessário, para o cumprimento do horário estabelecido.

Imagem ilustrativa