A mobilização da família e amigos de Franciele Marques Seabra, de 25 anos, garantiu o valor necessário para a realização de uma cirurgia de urgência que a psicóloga precisa para a retirada de um tumor no cérebro. Moradora do bairro Vale Verde, em Volta Redonda, Fran, como é conhecida, deve passar pelo procedimento cirúrgico nos próximos dias.

“Ficamos muito felizes em conseguir os R$ 50 mil em menos de 24 horas. A Fran descobriu o tumor há um ano e, desde então, vem tratando no Inca, no Rio de Janeiro. Às vezes, ela precisa ir aos hospitais aqui da cidade para fazer exames. A única opção para ela agora é a cirurgia, mas não havia vaga nem previsão, e ela não pode mais esperar, foi tudo bem rápido e está acontecendo rápido”, disse Andreza Souza, idealizadora da vaquinha junto com as amigas Mayara Rodrigues e Victoria Rodrigues.

Na quarta-feira (dia 26), a psicóloga passou por uma consulta no Inca para uma nova avaliação dos médicos para decidir quanto à realização do procedimento. A necessidade da viagem fez com que os planos da vaquinha fossem alterados. Apesar de ter atingido a meta para a cirurgia, a ideia do grupo é aumentar o valor de arrecadação para que as despesas do pós-cirúrgico sejam garantidas e a família tenha tranquilidade para cuidar da jovem.

“Estamos deixando a vaquinha em aberto, pois ela vai precisar dos cuidados após a cirurgia, com remédios e procedimentos. Esses valores vão garantir os custos nesse período”, explicou Andreza.

Aqueles que quiserem contribuir, ainda podem acessar o link www.vakinha.com.br/3685868 ou pelo pix [email protected] É importante, no entanto, que a doação seja feita apenas por esses meios, já que algumas pessoas compartilharam nas redes sociais que criminosos tentaram se aproveitar da situação para passar outra chave pix, numa tentativa de aplicar um golpe naqueles que desejavam ajudar.