Um passo importante foi dado pelo Grupo Aceplan, por meio de seu presidente, Mauro Campos, com a assinatura do contrato de financiamento do Residencial Village Retiro. A formalização aconteceu no último dia 20, na sede regional da Caixa Econômica Federal. O lançamento do novo empreendimento marca a expansão da empresa para novas áreas de Volta Redonda.

O Residencial Village será construído no bairro Retiro, um dos principais centros comerciais da cidade, e, segundo gestores da Aceplan, reúne tranquilidade, conforto e praticidade em um só lugar. O prédio terá 15 andares, apartamentos de 51 a 140m², todas as unidades com suíte e varanda, com opção de coberturas duplex no último pavimento, totalizando 168 unidades.

O condomínio ainda contará com uma área de lazer completa, com piscinas, salão de festas, área gourmet com churrasqueira, espaço para academia, brinquedoteca e muito mais. “É um grande prazer assinar mais um empreendimento com a Caixa Econômica Federal para Volta Redonda. Isso significa mais geração de emprego para a cidade, contribuindo cada vez mais com o desenvolvimento econômico e social”, disse Mauro Campos.

O empresário frisou que a assinatura do contrato de mais um empreendimento demonstra o avanço do grupo Aceplan. “O Retiro é um bairro incrível, fomos muito bem recebidos pela população daqui. Estamos desenvolvendo outros projetos para o Retiro e vamos oferecer o melhor para os moradores dessa região tão amada. É uma alegria ter mais uma vez a Aceplan e a Caixa Econômica Federal, trabalhando juntas em prol do desenvolvimento e qualidade de vida da população”, afirmou.

O superintendente de Rede SE da Caixa, Marcelo Henrique Branco Albuquerque, comentou sobre a importância de mais um contrato assinado. “Para a Superintendência da Caixa Sul Fluminense é muito importante essa parceria com a Aceplan. Assinar um empreendimento como esse é certeza de boas entregas para a população de Volta Redonda e moradia de grande qualidade”, pontou.

A superintendente de Habitação do atacado da instituição financeira, Rosana Toledo, ressaltou a importância da parceria entre o Grupo Aceplan e Caixa, com o novo empreendimento. “É uma satisfação enorme assinar mais um contrato tão importante para região, para bairro Retiro e para o desenvolvimento da cidade. Estamos muito felizes com essa parceria com a Aceplan, que já é cliente Caixa há muitos anos e agora assinando o primeiro contrato no atacado e tenho certeza em breve vem muito mais por aí”, comentou.

O Grupo Aceplan está há mais de 37 anos atuando na incorporação e construção de imóveis, em Volta Redonda, com uma trajetória marcada por construir com responsabilidade, qualidade e principalmente fazendo a diferença na vida das pessoas.

Foto: divulgação