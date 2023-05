Policiais militares do 10º BPM (Barra do Piraí), após informações do Disque Denúncia, apreenderam, na tarde desta quarta-feira (dia 4), na Rua Mendes, no Centro, em Barra do Piraí, drogas e dinheiro.

Com a informação que um suspeito estaria traficando na Rua Mendes, e que teria escondido a droga debaixo da passarela, agentes foram até o local, onde conseguiram localizar e prender o homem. Com ele, havia 24 pinos de cocaína, R$ 150,00 reais e um telefone da marca Samsung.

O preso e material apreendido foram levados à 88ª DP (Barra do Piraí)), onde foram tomadas as medidas cabíveis sob a apreensão dos entorpecentes e a prisão do suspeito, por tráfico de drogas.

Foto: PM