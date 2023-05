O Kartódromo Internacional de Volta Redonda, no bairro Aero Clube, sedia neste final de semana (dias 6 e 7) a 12ª edição Copa Brasil de Kart Indoor. A competição é uma das mais importantes de Kart Amador. No total, 180 pilotos de todas as regiões do país disputarão as provas.

Esta edição da Copa Brasil será especial, com a integração entre o esporte e o entretenimento. Isso porque, além das provas na pista, diversas atrações musicais estão confirmadas, com shows de artistas da região, no Restaurante Vitória Choperia.

“Nós, do Kartódromo, ficamos felizes em podermos sediar um evento que agrega muitos valores para Volta Redonda e toda região, empregos, movimenta a economia e proporciona diferenciados momentos de lazer para a população”, disse José Fardim, administrador do Kartódromo de Volta Redonda.

Felipe Falcão, CEO da Copa Brasil, falou sobre a satisfação em realizar mais uma edição da competição. “É um privilégio realizarmos por mais um ano a Copa Brasil de Kart Indoor que é uma competição muito especial e sempre reúne pessoas de todas as regiões do país aqui, em Volta Redonda. Convidamos todos os moradores da cidade e dos municípios vizinhos a estarem conosco nesta que é uma grande confraternização em torno do esporte”, destacou.

Transmissão ao vivo

As corridas da Copa Brasil serão transmitidas ao vivo, por meio do canal da competição no YouTube. Os pilotos estarão divididos em quatro categorias (leve, médio, pesado e sênior).

A partir das 8h, eles participarão de séries eliminatórias e os 15 melhores disputarão as finais das suas respectivas categorias. Por fim, os quatro primeiros colocados de cada categoria disputarão juntos uma corrida única – Superfinal -, que também premiará o grupo de Kart Amador com melhor desempenho.

Foto: divulgação