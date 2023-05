Uma colisão traseira entre um carro de passeio e uma carreta deixou uma pessoa ferida no fim da tarde desta terça-feira (dia 9), na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O acidente foi registrado por volta das 17h45, na altura do km 311, no bairro Paraíso.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e constatou que um veículo Nissan/Kicks havia colidido na traseira de uma carreta e, posteriormente, bateu na mureta de concreto. O passageiro do automóvel, de 34 anos, sofreu um corte no supercílio, sendo socorrido por equipe de resgate médico do Corpo de Bombeiros para o Hospital de Emergência de Resende. Já os condutores dos dois veículos nada sofreram.

Foto: Divulgação/PRF