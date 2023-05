A atratividade do Estado do Rio para investimentos internacionais foi um dos temas levantados pelo governador Cláudio Castro durante sua palestra no ‘Lide Brazil Investment Forum’, nesta terça-feira (dia 9), em Nova Iorque. Entre os destaques estão os incentivos fiscais e projetos em diversas áreas que garantem um ambiente de negócios seguro e estável.

“Há mais de um ano a economia fluminense se mantém como a segunda mais dinâmica do Brasil. Hoje, o Estado do Rio de Janeiro oferece estrutura jurídica e regulatória, com atrativos para os investidores e um setor empresarial forte e diversificado. Isso é resultado dos investimentos que tivemos nas mais diversas áreas. O desenvolvimento vem avançando a cada ano, e a nossa credibilidade no Brasil e no mundo se consolidando”, ressaltou o governador.

Também foi destacada a importância da concessão de incentivos de ICMS para empresas com interesse em investir no estado, que tem, hoje, previsão de gerar cerca de R$ 1,7 bilhão em investimentos nos próximos cinco anos. Desde o início do ano, foram deferidos 49 processos, que podem resultar em mais de 3 mil empregos para a população fluminense.

O governador participou do painel com os governadores do Amazonas, Wilson Lima; do Espírito Santo, Renato Casagrande; de Minas Gerais, Romeu Zema; do Mato Grosso, Mauro Mendes; do Paraná, Ratinho Jr.; do Pará, Helder Barbalho; e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, além do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.

O Lide Brazil Investment Forum reuniu 250 empresários e autoridades com o objetivo de atrair novos negócios e alavancar investimentos no país. Para o presidente do Lide, João Doria Neto, o amplo debate entre representantes de diversos setores e agentes públicos possibilita ampliar oportunidades ao Brasil.

“O Lide Brazil Investment Forum é pioneiro ao estabelecer uma conexão ética e eficiente entre os empresários do Brasil e dos Estados Unidos, estimulando negócios entre os dois países”, explicou João Doria Neto.

Agendas do dia



O governador encerra as agendas desta terça-feira em encontro com o trade turístico americano. Na quarta-feira (dia 10), é convidado especial do Financial Times e falará sobre segurança pública, atração de empresas, sustentabilidade, economia verde e tecnologia na gestão pública.

Foto: Érika Garrida/Lide