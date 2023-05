O gol marcado pelo atacante do Resende, Léo Pedro, no empate diante do Vitória-ES, pela estreia da Série D do Campeonato Brasileiro, no último sábado (dia 7), foi mais que especial. Além de ter garantido um ponto importante para o Gigante do Vale fora de casa, foi o primeiro gol do prata da casa alvinegro como profissional.

Momento que o Cria da Pelé, que retornou ao Alvinegro no começo de 2023 após estar emprestado ao Botafogo durante um ano, celebrou bastante.

“Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus, meus companheiros, a comissão técnica, diretoria e todos do staff do clube, pois eles me deram muita confiança durante todo esse período. Estou muito feliz em marcar meu primeiro gol como atleta profissional, principalmente porque foi muito importante e que valeu um ponto fora de casa na estreia da Série D. Agora é trabalhar ao máximo para que a gente possa colher os frutos no final da temporada”, destacou Léo Pedro.

O elenco do Gigante do Vale se reapresentou nessa segunda-feira (dia 8), na Pelé Academia, iniciando a preparação para enfrentar o Democrata de Governador Valadares-MG, neste sábado (dia 13), às 15h, no estádio do Trabalhador.

Foto: André Moreira/Resende.