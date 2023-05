A Polícia Civil de Volta Redonda efetuou, nesta quinta-feira (dia 11), no bairro Nossa Senhora das Graças, a prisão de uma mulher de 34 anos que estava foragida de Cabo do Santo Agostinho, em Pernambuco. Ela é acusada de pertencer à uma quadrilha responsável pelo resgate de um menor infrator que estava saindo de uma audiência no Fórum daquela cidade.

Na ocasião, o jovem, que estava cumprindo medida sócio-educativa de internação em Abreu de Lima, estava sendo transportado pelo Executivo Estadual para uma audiência na Comarca de Palmares, quando foi resgatado pelo grupo criminoso. Desde então, a mulher estava foragida, vivendo em Volta Redonda há oito anos e aparentando levar uma vida normal.

A ação da Polícia Civil ocorreu após investigações que identificaram a presença da acusada na cidade fluminense. Os agentes foram acionados e se dirigiram ao local – um apartamento de classe média/alta – onde a prisão foi efetivada. A mulher foi encaminhada para a delegacia local, onde ficará à disposição da Justiça para posterior transferência para Pernambuco.

As autoridades pernambucanas já foram informadas sobre a prisão da suspeita e devem tomar as providências necessárias para sua transferência e julgamento no estado de origem. A Polícia Civil ressalta a importância do trabalho conjunto entre as instituições de segurança pública de diferentes estados para o combate a organizações criminosas como essa.

Foto: Divulgação