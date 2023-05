No início da tarde deste sábado (dia 13), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recebeu informações sobre um acidente do tipo tombamento ocorrido na altura do km 246 da Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, em Piraí. O incidente envolveu uma carreta bi-trem, com placas de Resende-RJ, que transportava produtos de limpeza.

O condutor, de 49 anos e natural do Ceará, sofreu ferimentos graves, foi socorrido pela equipe de resgate da CCR RIO SP, mas não resistiu e veio a óbito no interior da ambulância.

Parte da carga transportada pela carreta foi saqueada antes da chegada da PRF ao local.

Devido ao acidente, a pista precisou ser parcialmente interditada, com o trânsito sendo desviado para o acostamento.

Foto: Divulgação/PRF