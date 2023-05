Um grupo de criminosos do Rio foi capturado com produtos eletrônicos roubados em Piraí. O fato ocorreu na sexta-feira (dia 12), quando agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizavam uma operação de fiscalização de combate ao crime no km 233 da Rodovia Presidente Dutra, no posto de Caiçara, em Piraí. Durante a ação, os policiais abordaram um veículo Honda/Civic LXS, com placas de Niterói/RJ, ocupado por cinco pessoas: um homem de 29 anos e quatro mulheres com idades entre 23 e 35 anos.

Durante a fiscalização, os policiais encontraram vários produtos eletrônicos novos dentro do veículo. Ao serem questionadas sobre a procedência dos itens, as passageiras forneceram respostas desconexas. Uma delas alegou ser a proprietária dos produtos, mas não apresentou nenhuma nota fiscal que comprovasse a origem dos mesmos, exibindo apenas um cupom fiscal em nome de terceiro. Após consultar os sistemas, foi constatado que as passageiras possuíam diversas passagens criminais por furto, roubo, estelionato e associação criminosa.

Uma policial feminina da equipe realizou revistas pessoais nas suspeitas e no condutor, encontrando cartões de crédito em nome de terceiros, máquinas de cartão de crédito e uma quantia em dinheiro em espécie. Durante as investigações, constatou-se que um dos cartões apreendidos havia sido furtado no mesmo dia, por volta das 16h, em um supermercado da cidade de Barra Mansa, conforme registrado na 90ª Delegacia de Polícia.

Foram apreendidos pela PRF: um videogame PlayStation 5; um smartphone Samsung Galaxy A23; um tablet Galaxy A7 Lite; três caixas de som pequenas; seis cartões de crédito em nome de terceiros; quatro máquinas de cartão de crédito; e R$ 9.734 em espécie.

Diante dos fatos, os indivíduos foram presos em flagrante e encaminhados à 94ª Delegacia de Polícia de Piraí para as providências legais cabíveis. Após investigações adicionais, foi constatado que a quadrilha reside na região metropolitana do Rio de Janeiro e se desloca ao interior do estado para cometer delitos, como furto e estelionato.

Foto: Divulgação/PRF