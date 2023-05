A fim de traçar estratégias para combater as queimadas no município, já que os índices aumentam durante o período da estiagem entre os meses de maio a outubro, a Prefeitura de Pinheiral realizou uma reunião entre as equipes das secretarias de Governo, por meio dos departamentos de Defesa Civil, Fiscalização de Ordem Pública e Trânsito e Transporte, Serviços Públicos e Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural. Queimada, mesmo que em terreno particular, é crime ambiental, os autores da infração estão sujeitos a multas que variam entre R$ 472 a R$ 944 conforme a URF de R$ 4,72 em vigência no município.

A ação contou ainda com orientações do comandante do Corpo de Bombeiros, Gilberto Santos, e o apoio da empresa de abastecimento de água da cidade, Rio + Saneamento, que se prontificou a abastecer o caminhão pipa para controle de focos de incêndio.

Entre as estratégias de prevenção que foram definidas na reunião estão ações de conscientização da população sobre os riscos das queimadas por meio das redes sociais da prefeitura, campanha educativa ‘Fumaça zero’ nas escolas e para a população em geral e a notificação de proprietários de terrenos sobre a importância da limpeza e retirada de lixo.

“Além de causar inúmeros danos ao meio ambiente, destroem ecossistema local, provocam a morte de animais, eliminam exemplares da fauna e trazem grandes prejuízos para a biodiversidade. A fumaça e a fuligem, prejudicam a qualidade do ar e provocam doenças respiratórias, como asma, rinite, atingindo principalmente crianças e idosos, podendo também diminuir a visibilidade dos motoristas e provocar acidentes graves se ocorridas às margens das rodovias”, destacou o secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, Fábio Nogueira.

As denúncias podem ser feitas pelos telefones (24) 3356-6746 de segunda a sexta-feira das 8 às 17 e após às 17, fins de semana e feriados através do (24) 9.9968-3826.

“Grande parte das ocorrências de incêndio ocorre devido ao comportamento das pessoas, daí a importância da conscientização da população sobre os malefícios e os riscos das queimadas, para os animais, meio ambiente e todos. É importante entender que um foco inocente de incêndio no seu quintal coloca a si, seus vizinhos em risco potencial, já que há a possibilidade de não se conseguir controlar o incêndio que pode ganhar grandes proporções”, orientou o diretor de departamento da Defesa Civil

As queimadas causam muitos prejuízos ambientais pela degradação do solo, matam animais, poluem o ar e, associadas ao clima seco, aumentam a incidência de problemas respiratórios. A lista de problemas provocados pelas queimadas é extensa. Os mais leves são ardência na garganta, tosse, dificuldade para respirar, dor de cabeça e afeta também os olhos e nariz.

Foto: divulgação