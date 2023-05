Uma ação de fiscalização na Rodovia Presidente Dutra resultou na apreensão de nove aparelhos celulares e quatro fones de ouvido que estavam sem nota fiscal, em Resende. O fato ocorreu na noite de terça-feira (dia 16), quando equipes da Polícia Rodoviária Federal abordaram um ônibus da empresa Aliança, que fazia a rota São Paulo/SP x Campos dos Goytacazes/RJ, na altura do km 310.0 da BR-116.

Durante realização dos procedimentos de fiscalização de pessoas e bagagens, os agentes encontraram mercadorias sem a devida documentação de propriedade. Uma caixa, em particular, despertou suspeitas, pois estava desprovida de nota fiscal. Segundo a PRF, a caixa continha celulares da marca Redmi, de origem estrangeira, sem certificação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Os produtos apreendidos foram identificados da seguinte forma: cinco unidades do modelo Redmi Note 12, uma unidade do modelo Redmi Note 12S, duas unidades do modelo Redmi A1, uma unidade do modelo Redmi 12C; além de três unidades de fones de ouvido Bluetooth Redmi Airdots S e uma unidade de fone de ouvido Bluetooth Redmi Airdot.

O motorista informou que as mercadorias seriam entregues a uma pessoa em Campos dos Goytacazes. Diante da situação, o veículo e todos os ocupantes foram liberados para prosseguirem viagem, enquanto a mercadoria apreendida foi encaminhada para a 89ª DP.

Foto: Divulgação/PRF