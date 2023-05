A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na noite dessa segunda-feira (dia 29), um casal que estava em um carro roubado na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. Segundo a PRF, na ocasião, a equipe CHARLIE da 7ª Delegacia realizava uma fiscalização de veículos no posto de Floriano, quando avistou um Ford/Ka com placas de Volta Redonda, que passou em alta velocidade.

Prontamente, os agentes iniciaram uma perseguição para abordar o veículo, alcançando-o na altura do km 308, já em Resende. O carro era ocupado pelo casal, sendo o condutor de 27 anos e a passageira de 23. Durante a abordagem, verificou-se que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). No entanto, durante a fiscalização, foram encontrados indícios de adulteração nos elementos de identificação do veículo, revelando que se tratava de um “clone”.

Após investigação mais aprofundada, foi constatado que o veículo original, do mesmo modelo, marca e cor, estava licenciado no Rio de Janeiro e tinha registro de roubo em outubro do ano passado, no município de Duque de Caxias. Além disso, durante a abordagem, o casal admitiu ter antecedentes criminais, e constatou-se que havia um mandado de prisão em aberto contra o condutor.

Indagados sobre a origem do veículo, o motorista alegou tê-lo adquirido há cerca de seis meses de uma mulher, tendo pago uma entrada de R$ 5 mil e o restante seria quitado por meio de notas promissórias. Diante dos fatos, o casal foi detido e encaminhado à 89ª DP. para as medidas legais cabíveis.

Foto: Divulgação/PRF