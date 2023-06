O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) reafirmou o compromisso de iniciar a revitalização da sinalização de todo o trecho da Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. A informação foi repassada na manhã de quinta-feira (dia 15) pelo superintendente Regional do órgão, Fernando Luiz Corrêa, em reunião com o deputado estadual Jari Oliveira (PSB), no Centro do Rio de Janeiro.

Anúncios

Outra novidade, é que está em processo de licitação a contratação de uma empresa para recuperação do serviço de drenagem necessário para garantir a qualidade do pavimento asfáltico. “A manutenção da Rodovia do Contorno é uma luta antiga nos nossos mandatos no Legislativo. Viemos relatando, periodicamente, ao DNIT que em apenas cinco anos de uso a pavimentação ficou em péssimo estado, provocando muitos acidentes, inclusive com mortes”, observou o parlamentar.

Jarí também demonstrou otimismo com a evolução do serviço. “Parece que agora caminhamos para a solução definitiva para garantir a segurança de motoristas que trafegam pela via e moradores dos condomínios em suas margens. Vamos seguir acompanhando o serviço”, afirmou.

O deputado alertou ainda sobre a necessidade de melhorias na Rodovia do Contorno, além das previstas no serviço de manutenção que está em andamento. Jari entregou ofício, protocolado na Assembleia Legislativa do Estado (Alerj), onde ressaltou a acolhida que recebeu da direção do DNIT, em Brasília, no final do último mês de abril, quando foi informado sobre a iniciativa do contrato emergencial, em vigor.

“A empresa contratada de pronto iniciou e vem realizando os serviços de manutenção, porém, os quantitativos estimados são insuficientes para os serviços necessários para o período contratual de seis meses. Também não faz parte deste escopo a sinalização horizontal da rodovia, item extremamente importante para a segurança da mesma. Por isso, pedimos as providências necessárias para complementar o contrato”, explicou o parlamentar.

Foto: divulgação