Na tarde de quinta-feira (dia 15) um grave incidente ocorreu no empreendimento localizado no bairro São Luiz, em Volta Redonda. Uma explosão de cilindros de amônia deixou nove pessoas intoxicadas.

De acordo com as informações preliminares, a licença para operação do estabelecimento foi emitida sem a devida avaliação geoambiental, levantando questões sobre a segurança do local. O empreendimento está situado nas proximidades da antiga cooperativa de leite, onde se suspeita que o escapamento de gás tenha ocorrido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h40min para atender ao chamado de vazamento de gás na fábrica da Ambev, na Rodovia Lucio Meira-Dom Bosco, e as equipes de resgate atuaram no socorro às vítimas.

Segundo informações atualizadas, quatro vítimas, classificadas como “verdes” (com ferimentos leves), foram socorridas no local. Equipes do SAMU também prestaram atendimento, encaminhando duas delas para o Cais do Aterrado e a outra para um hospital particular da cidade, ambas também classificadas como “verdes”.