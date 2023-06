As câmeras de leitura de placas (OCR – Optical Character Recognition – reconhecimento óptico de caracteres, em português) encontraram um Corsa vinho nessa segunda-feira (26), que supostamente estaria sendo usado para cometer crimes em Volta Redonda. Agentes das forças de segurança que atuam no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), através de trabalho de inteligência e monitoramento das câmeras, passaram a acompanhar o carro até ser abordado e encaminhado à 93ª DP (Delegacia de Polícia).

Os policiais militares foram instruídos pelo Ciosp e, depois de percorrerem diversos bairros, conseguiram chegar ao veículo que estava estacionado próximo a um escadão do bairro Eucaliptal, com dois homens dentro. Um deles conseguiu fugir e outro foi levado à apreciação da autoridade policial, após cerco. A câmera OCR consegue direcionar e identificar qual é a região que o veículo se encontra, facilitando as buscas das forças de segurança.

“Em dois dias, é o segundo veículo com suspeita de envolvimento em crimes que as câmeras flagram nas ruas de Volta Redonda. Isso só vem reforçar que o Projeto Cidade Monitorada está obtendo resultados positivos na elucidação de crimes, aliado ao trabalho integrado das forças de segurança. Nenhum veículo entra ou sai de Volta Redonda sem ser percebido e registrado pelas câmeras de monitoramento”, garantiu o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Veículo clonado foi identificado no fim de semana

No último fim de semana, as câmeras do Ciosp auxiliaram a Polícia Militar na captura de um veículo clonado. Os equipamentos flagraram um Chevrolet Tracker, suspeito de envolvimento em vários homicídios e tentativas na cidade, trafegando pelo bairro Voldac, no sentido Avenida Beira-Rio, com pessoas armadas em seu interior. Os agentes avisaram à Polícia Militar para que realizasse a abordagem, que foi feita na avenida. No momento que foi abordado, o veículo estava apenas com o condutor, que disse que tinha comprado o carro de um amigo e não sabia se ele era clonado. Os policiais não encontraram nada de ilícito no veículo e encaminharam ambos para a 93ª DP (Delegacia da Polícia Civil).

Imagens cedidas pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop)