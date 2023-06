O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Fazenda, vai depositar nesta sexta-feira (dia 30), a primeira parcela do 13º salário do funcionalismo público. O abono natalino será repassado para cerca de 400 mil servidores ativos, inativos e pensionistas. O valor aproximado dessa folha de pagamento será de R$ 1,3 bilhão, dinheiro que irá movimentar a economia fluminense.

“A antecipação dessa parcela do 13º salário, pelo terceiro ano seguido, é possível graças ao nosso compromisso de gerir os recursos públicos com planejamento, seriedade e responsabilidade”, afirmou o governador Cláudio Castro.

A antecipação vem sem os descontos previstos em lei, como o Imposto de Renda e a contribuição previdenciária. De acordo com o calendário de pagamento do estado, a segunda parcela do 13º será depositada em 20 de dezembro.

“O estado vem empreendendo todos os esforços necessários para honrar os seus compromissos com servidores e fornecedores, é uma prioridade desta gestão”, destacou o secretário de Estado de Fazenda, Leonardo Lobo.