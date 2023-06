O Resende venceu o Artsul por 3 a 1 na tarde de quarta-feira (dia 28), no estádio do Trabalhador, e emplacou a terceira vitória seguida na A2 do Campeonato Carioca. Os gols alvinegros foram marcados por Alex Sandre, Kaique e Bismark. Zé Felipe anotou para os visitantes.

Com o resultado, o Gigante do Vale subiu para a sétima colocação, com nove pontos, ficando a dois do G4, com duas partidas a menos.

Na próxima rodada, o Alvinegro visita o Olaria, quarta-feira (dia 5), às 14h45, na Rua Bariri. Já pela Série D do Campeonato Brasileiro, o próximo confronto será diante do Santo André-SP, sábado (dia 1), às 15h, novamente no estádio do Trabalhador.

O jogo

Melhor no começo de partida, o Resende quase abriu o placar aos 15 minutos. Em cobrança de falta na intermediária, Alex Sandre rolou para finalização de Andrey, que parou na trave de Luís, que só ficou olhando. A resposta do Artsul também veio em chute de fora da área. Aos 39 minutos, Neto cobrou falta e a bola passou perto do travessão de Leandro Matheus.

Na volta do intervalo, o Gigante do Vale conseguiu abrir o placar em um golaço de Alex Sandre, que acertou um lindo chute aos 17 minutos de jogo.

Os visitantes empataram o marcador aos 35 minutos, com Zé Felipe. Entretanto, a reação do Arsul passou por aí, porque foi o Alvinegro. Aos 36 minutos, o técnico Eudes Pedro colocou Kaique em campo e, dez minutos depois, o atacante marcou o segundo do Gigante do Vale. Nos acréscimos, a estrela do comandante alvinegro brilhou novamente. Bismarck entrou em campo aos 47 minutos e, dois minutos depois, anotou o terceiro, dando números finais ao jogo: Resende 3×1 Artsul.

