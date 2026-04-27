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segunda-feira, abril 27, 2026
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William de Mattia não é mais o técnico do Voltaço

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FOLHA DO ACO
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O Volta Redonda Futebol Clube informou, nesta segunda-feira (dia 27), que William de Mattia não é mais o técnico da equipe profissional.

Durante sua passagem, comandou o time em 9 partidas, somando 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas.

O preparador físico Rafael Rodrigues também deixa o clube, acompanhando o treinador.

O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de suas carreiras.

A Diretoria do VRFC segue empenhada na busca de um novo treinador para a sequência da temporada.

Foto: João Braz-COMKT/VRFC

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