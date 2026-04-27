William de Mattia não é mais o técnico do Voltaço

O Volta Redonda Futebol Clube informou, nesta segunda-feira (dia 27), que William de Mattia não é mais o técnico da equipe profissional.

Durante sua passagem, comandou o time em 9 partidas, somando 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas.

O preparador físico Rafael Rodrigues também deixa o clube, acompanhando o treinador.

O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de suas carreiras.

A Diretoria do VRFC segue empenhada na busca de um novo treinador para a sequência da temporada.

Foto: João Braz-COMKT/VRFC