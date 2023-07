A Rio+Saneamento inaugurou na manhã desta quarta-feira (dia 12), na Rua Nossa Senhora das Graças, nº 591, no bairro do Cruzeiro as operações do reservatório com capacidade para um milhão de litros de água. O reservatório, construído há 16 anos, estava fora de operação e foi restaurado pela concessionária com o objetivo de proporcionar maior segurança à operação de armazenamento e distribuição de água tratada. A inauguração era um pedido antigo da população local e vai beneficiar cerca de 11 mil habitantes.

Nesta primeira fase da reativação do reservatório, serão beneficiados dois bairros: Cruzeiro e Chalé. Nas etapas seguintes, outras localidades de Pinheiral serão atendidas. A medida reduzirá a dependência de bombas para auxiliar na distribuição de água para os pontos mais afastados da cidade.

A inauguração contou com a presença do prefeito Ednardo Barbosa, Vice-prefeita Sediene Maia, Secretários de Governo, Estanislau Corrêa, Serviços Públicos, Jailson Rodrigues, Desenvolvimento Econômico, Júlio Barbosa, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Fábio Nogueira, Educação, Fernando Cabral, Gestão estratégica, Planejamento e Obras, Carlos Henrique, Finanças , Wanderson Siqueira, Administração , Vagner Soares e a secretária de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo(SEMECULT) Aline Gouvêa, além do Procurador Geral do município, Joviano cunha, Controlador Geral do município, Francisco Lopes, dos vereadores Leonardo Cabral, Mario Arthur, Jordácio Elias Mendonça, Luiz Carlos da Silva, o Luiz Enfermeiro, Demóstenes Nunes, Marco Antônio Pereira, o Marquito e Carina Valim. Estavam também na cerimônia o presidente da Rio + Saneamento, Leonardo Righetto, e o diretor Institucional, João Luiz Queiroz.

Vale destacar que além dessa unidade, outras duas já estão em atividade na cidade, que são os reservatórios do Jardim Real e da Estação de Tratamento de Água (ETA) Pinheiral, localizada no bairro Bela Vista. Antes de ser reaberta, a unidade passou por uma reforma, com a realização de serviços de pintura, limpeza, restauração e impermeabilização da estrutura, além da substituição de válvulas e registros.

O prefeito Ednardo Barbosa destacou a importância do reservatório para a localidade e que o momento é mais uma conquista para os moradores.

“Reservatórios de água desempenham um papel fundamental no armazenamento e distribuição desse recurso vital. Agradeço a empresa pela inauguração do reservatório que será essencial para garantir o bem-estar e a qualidade de vida da comunidade local. Ressaltamos a importância deste dia para a população e para a nossa cidade. Esse reservatório vai atenuar os problemas relacionados à falta de água e já estamos trabalhando em conjunto com a Rio+ para a questão da manutenção das redes de esgotos existentes, assim como os projetos para as redes de construção novas para tratarmos o esgoto do nosso município”, destacou.

O vereador Leonardo Cabral enalteceu a inauguração do reservatório e acredita que a entrega vai beneficiar as famílias.

“É um dia de extrema alegria para a população de Pinheiral, principalmente para mim que desde o primeiro contato com a empresa levei como prioridade essa ativação do reservatório que vai amenizar os problemas relacionados à falta de água. Isso mostra que a empresa está comprometida com o nosso município e entendemos que este reservatório é muito importante para a cidade”, disse.

O presidente da empresa Rio+Saneamento, Leonardo Righetto, afirma que a empresa está devolvendo à população de Pinheiral um equipamento que vai garantir segurança operacional.

“É um momento importante para a Rio+ Saneamento. É a primeira obra que inauguramos na gestão que começou em agosto de 2022. Era uma demanda antiga da população e da Prefeitura de Pinheiral. Esse reservatório com capacidade para um milhão de litros que inicialmente vai garantir a segurança operacional, podendo manter o abastecimento na região por até oito horas em caso de uma paralisação no sistema produtor, seja para uma manutenção preventiva, corretiva ou outro evento qualquer, garantindo que a população não fique sem abastecimento durante este período. Além de ser uma segurança operacional, vai ser uma melhoria no sistema de abastecimento da cidade como um todo”, completou.