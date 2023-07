A crescente pressão popular levou a CSN a se movimentar nos últimos dias. Na terça-feira (dia 11), o diretor-executivo de Siderurgia da empresa, Alexandre Lyra, entregou ao prefeito Neto (PP) uma carta de prestação de contas, bem como um documento contendo um cronograma de ações imediatas para reduzir a emissão de poluentes decorrentes da produção da Usina Presidente Vargas.

O relatório foi apresentado um mês depois de uma equipe da Prefeitura ter visitado o interior da Usina. Após a vistoria, Neto convocou uma reunião de emergência com a direção da empresa, realizada no início de julho, no Hotel Bela Vista. Na reunião, o prefeito cobrou ações imediatas para reduzir a poluição na cidade, que acabaram sendo anunciadas nesta terça-feira.

Lyra explicou que algumas ações já começaram a ser efetivamente aplicadas. Na segunda-feira (dia 10), por exemplo, a CSN começou a usar caminhões com aspersão de polímero em pilhas e vias ao redor da sinterização, consideradas áreas críticas. O polímero se solidifica e cria uma capa sobre as pilhas, impedindo ou minimizando a suspensão de partículas sólidas. Esta mesma tecnologia tem sido usada em processos industriais de todo o mundo e vai se juntar a outras ações.

“Valorizamos o diálogo e a colaboração entre a CSN Siderurgia e a prefeitura, e estamos abertos a quaisquer sugestões ou recomendações que possam contribuir para aprimorar ainda mais nossas ações de combate às emissões de particulados”, disse Lyra, na carta entregue ao prefeito Neto.

Além disso, a CSN confirmou a contratação de profissionais para aumentar o efetivo de manutenção e limpeza: são mais de 100 pessoas. O maquinário também foi ampliado, com acréscimo de cinco tratores de varrição e dois caminhões-pipa.

Outras ações serão iniciadas em breve, segundo o diretor-executivo de Siderurgia. Os canhões para aspersão de névoa já foram encomendados e serão instalados nas próximas semanas na área das sinterizações. Uma equipe de rapel industrial também está sendo contratada, para realizar a limpeza nas partes mais altas – como nas estruturas da rede de gás.