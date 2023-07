No mês de agosto, cinco cidades do Sul Fluminense vão receber a Carreta do Trabalhador, através de uma articulação feita pelo deputado estadual Munir Neto (PSD) com à secretaria estadual de Trabalho e Renda. A unidade móvel vai estar nos municípios de: Barra do Piraí no dia 01/08, Arrozal (distrito de Piraí) no dia 02/08, Pinheiral no dia 03/08, Barra Mansa no dia 04/08 e em Volta Redonda no dia 05/08, das 9h às 16h.

Entre os serviços oferecidos estarão o requerimento para receber o seguro-desemprego; confecção de Carteira de Trabalho Digital; e a divulgação de vagas de trabalho pela equipe do Sistema Nacional de Emprego (Sine). Não é necessário fazer inscrição para ter acesso ao atendimento. A Carreta do Trabalhador tem cerca de 30m² e tem capacidade para atender mais de 300 pessoas por dia.

“Esse projeto do governo do estado é maravilhoso. É uma ótima oportunidade para quem busca uma recolocação no mercado de trabalho, ou precisa fazer a sua carteira digital e, principalmente, para ajudar o trabalhador desempregado a dar entrada no seguro-desemprego. A Carreta do Trabalhador entrega dignidade e cidadania à população”, destacou o deputado.

Cumprindo agenda no Médio Paraíba

Munir está aproveitando o recesso parlamentar para visitar as cidades do Médio Paraíba. Cumprindo uma agenda intensa, o deputado tem conversado com prefeitos e vereadores e colocado o mandato à disposição para articular projetos, recursos, implantação de equipamentos públicos e ações em parceria com o governo do estado do Rio de Janeiro.

“Essas reuniões com os prefeitos têm sido ótimas. A gente conhece um pouquinho das demandas de cada um e tenta articular de imediato com o governo uma forma de atender ou dar celeridade nos processos. Uma das demandas que eu tenho recebido muito é a implantação do Café do Trabalhador. Estamos buscando, junto à secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, a inclusão de outros municípios do Sul Fluminense já na segunda fase de implementação do projeto”, concluiu.