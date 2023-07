Na próxima terça-feira (dia 18), às 19 horas, a Igreja Matriz de Santa Cecília, em Volta Redonda, receberá uma celebração especial em homenagem a Guido Schäffer, natural do município, batizado no templo religioso e próximo de se tornar o primeiro Santo da Região Sul Fluminense.

Guido Schäffer nasceu em Volta Redonda em 22 de maio de 1974, foi batizado na Igreja de Santa Cecília, em dezembro do mesmo ano. O processo de beatificação teve início em 2015. Em maio de 2023, o Papa Francisco reconheceu as virtudes heroicas de Guido. O jovem médico, que também era surfista e seminarista, morreu em 2009, com apenas 34 anos.

Com a presença dos familiares e das relíquias do Venerável Guido Schäffer, a Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda promoverá a Santa Missa em homenagem a Guido, com presença do Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, Orani João Tempesta. Após a celebração, acontecerá o descerramento de uma placa em memória a Guido Schäffer com o indicativo de seu batizado na Comunidade. Conheça a história de Guido Schäffer

Formação – Guido Schäffer

Antes da celebração, às 17h30, os fiéis poderão acompanhar uma formação sobre a história de vida e testemunhos sobre Guido Schäffer, no Centro Social Santa Cecília, em Volta Redonda.

Endereço das atividades

Igreja Matriz de Santa Cecília – Rua 31, nº 50, Vila Santa Cecília, Volta Redonda.

Centro Social Santa Cecília – Rua 31, nº 146, Vila Santa Cecília, Volta Redonda.

Foto: reprodução da internet