O vice-governador e secretário estadual do Ambiente, Thiago Pampolha anunciou nesta sexta-feira (dia 14) uma multa à CS no valore de R$ 1.013.871,60 em função da poluição. A informação é de Blog do Edimilson Ávila, do G1.

Na quinta (dia 13), uma ventania atingiu Volta Redonda e o céu da cidade foi tomado por uma espessa nuvem cinzenta de poeira. A concentração maior de partículas poluentes foi observada na região da Usina Presidente Vargas, fábrica da CSN.

O jornal Folha do Aço publicou matéria demonstrando a insatisfação da população, que gerou comoção nas redes sociais, que citaram a crítica situação da cidade com o aumento da poluição atmosférica nas últimas semanas. “Não demora, todos terão que usar máscaras em Volta Redonda”, observou uma internauta. “Misericórdia dos pulmões de toda população. O vendaval está em todo estado e complica com o pó preto”, disse outra mulher.

“Já não basta o pó da CSN, agora tem o vendaval para complicar”, relatou outro internauta. “Minhas plantas estão cobertas de pó! Um absurdo eu ter que lavar folha por folha para as bichinhas conseguirem aproveitar o máximo do sol”, disse outra pessoa.

Os internautas também cobraram uma fiscalização eficaz das autoridades para conter a poluição em Volta Redonda. “Cadê os órgãos de proteção ambiental, Inea, Ibama e principalmente a Prefeitura?”, questionou um internauta. “Tem que cobrar do Inea, do governo do estado, que deveria fiscalizar, multar”, sugeriu um cidadão.

Reunião

Na próxima segunda-feira (dia 17), por exemplo, o vice-governador e secretário de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha (União Brasil), é aguardado para uma reunião no Palácio 17 de Julho. No encontro, marcado para as 11h, a pauta será marcada pelas constantes reclamações a respeito da poluição emitida pelos equipamentos da CSN.