Morreu na noite de terça-feira (dia 18), em Resende, o dentista Wanderley Ferreira Botelho, de 75 anos. A causa da morte não foi informada. O corpo está sendo trasladado para Volta Redonda, onde será sepultado.

Teley, como era conhecido, completou 50 anos de carreira. Ele era professor titular da cadeira de Endondontia no curso do Odontologia do Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA.

“Estamos muito tristes com esta perda. Um grande amigo, companheiro e membro do Conselho Curador da FOA, faz parte da nossa história, e contribuiu intensamente durante muitos anos para o crescimento da instituição de ensino. Deixa uma especial saudade”, lamentou o presidente do UniFOA, Eduardo Prado.

Wanderley era casado e deixa três filhos. O horário e local do velório ainda não foram divulgados.