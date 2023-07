Mais 60 alunas do projeto “Mulheres Mãos à Obra” serão formadas nesta sexta-feira (dia 21), em Volta Redonda. A cerimônia de formatura está marcada para às 18h, no Auditório Milton Carlos, do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB/Ferp), no Aterrado. Elas fazem parte da quarta turma do projeto que oferece aulas no Centro de Qualificação Profissional (CQP) Aristides de Souza Moreira, no bairro Aero Clube.

Ao todo, cerca de 315 alunas foram formadas desde a reabertura dos cursos em 2021, com o retorno do prefeito Antonio Francisco Neto ao Palácio 17 de Julho. O projeto foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) e conta com a parceria da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), que cede os professores, e da Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária). Todas as alunas são moradoras de Volta Redonda e os cursos são gratuitos, com a oferta de transporte (passagem), uniforme e equipamento de proteção individual necessários.

“As aulas de qualificação no CQP do Aero Clube capacitaram mulheres guerreiras e empreendedoras preparadas para o mercado de trabalho, sendo que elas tiveram que vencer várias barreiras para chegar até o final dos cursos e conquistar a aprovação. Desejo sorte a elas e com certeza, uma vida melhor com mais autonomia financeira, empoderamento e conquista de rendas próprias”, disse a secretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Glória Amorim.

O diretor do CQP, professor Eiji Yamashita, destacou que a missão é auxiliar as alunas na construção de um perfil profissional e assim prepará-las para inserção ou recolocação no mercado de trabalho ou até mesmo para a ascensão profissional.

“É necessária a conscientização de que a mulher tem as mesmas aptidões do homem no tocante aos serviços voltados para a construção civil, pois elas estão sendo certificadas por ensinos altamente qualificados. Não somente na teoria, mas principalmente no que tange ao aprendizado prático para o exercício das funções capacitadas”, garantiu Yamashita, acrescentando que algumas alunas já estão exercendo funções no mercado de trabalho e até em condições de estabelecer microempresas ou atuar como profissionais liberais.

Os cursos oferecidos são para Pedreira de Alvenaria Predial, Pedreira de Acabamento e Revestimento, Bombeira Hidráulico Predial, Eletricista Predial, Pintura Predial e agora como Soldadora com Eletrodo Revestido, Corte Oxiacetileno e Manuseio de Esmerilhadeira.

