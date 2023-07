Inaugurada em dezembro de 2000, como unidade do Programa Biblioteca Para Todos, reunindo Governo Federal, Estado do Rio de Janeiro e Município de Pinheiral, a Biblioteca Pública Prefeito Aurelino Gonçalves Barbosa é um órgão vinculado ao Departamento de Educação Integral da Secretaria Municipal de Educação (SME) e possui um acervo de mais de 15 mil títulos diversificados nas áreas de literatura nacional e infantil, Direito, Sociologia, Geografia, Matemática, História, Artes, entre outras. Localizada na Rua Domingos Mariano, nº113, Centro, atualmente a biblioteca conta com aproximadamente 3 mil usuários cadastrados e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

O espaço oferece gratuitamente livros para consulta que retratam a história da cidade de Pinheiral, além de enciclopédias, dicionários, periódicos e literatura em geral. O local é subdividido em seções de acordo com a temática das obras. Para obter uma publicação emprestada, os moradores do município precisam se cadastrar na biblioteca, apresentando uma foto (3×4), Identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência atual. Em caso de menores de 18 anos de idade, o responsável deve estar presente com seus documentos

O espaço oferece acesso à internet, com wi-fi e para agendar um horário de visitação, basta entrar em contato pelo e-mail: [email protected] ou comparecer presencialmente no local.

Para a diretora da unidade e de Departamento de Educação Integral, Joelma Alvernaz, as bibliotecas exercem um papel social determinante para a inclusão dos indivíduos na cultura.

– O papel social das bibliotecas, além da disseminação da informação, é também, a inserção das comunidades em geral ao conhecimento e suas práticas. A biblioteca pública de Pinheiral desenvolve projetos de leitura itinerante, com o projeto “Viva”, com o intuito de promover o hábito da leitura, atuando diretamente em conjunto com as escolas e creches de ensino. O objetivo é proporcionar o desenvolvimento de leitura e uma maior interação com os alunos – destacou.

A coordenadora da biblioteca, Valéria Pires, afirma que todo e qualquer cidadão é bem vindo para fazer uso do acervo ou das dependências para leitura no local ou pesquisa.

– A Biblioteca é um Espaço diferenciado, de Interação Social e Cultural. Conta com um acervo de mais de 15mil livros a toda Comunidade Escolar e aos moradores, oferecendo-lhes ” Contação de Histórias, empréstimos de livros, pesquisas, projetos de leitura, concurso de poesias, visitação, exposição, entre outros. Sua importância é fomentar a “Leitura Literária”, tornando-a prazerosa e lúdica- destacou.

A Biblioteca desenvolve atividades pedagógicas, entre elas:

– Contação de Histórias na Rede Municipal de Ensino; alunos desde a Educação Infantil ao 5⁰ ano do Ensino Fundamental, sendo realizado durante o Ano Letivo, mediante agendamento.

– Projeto: Era uma vez com Monteiro Lobato, em comemoração ao Dia Nacional do Livro Infantil, celebrado em 18 de abril e contou com a Participação do Coral da Rede Municipal de Ensino “Vozes do Futuro” com a regência do professor Rômulo Barbosa.

-Concurso de Poesias, já tradicional em nossa cidade, neste ano ocorreu a XXI edição, com o tema: “Família, Bem Maior”, em comemoração ao 28º aniversário do município.

– Projeto: Arraiá Literário (Atividades realizadas nas escolas através de Histórias resgatando VALORES e Obras da Arte Junina/ Educação na Praça, em parceria com a SME.

– Visitação de Escolas e Creches com Agendamento;

Foto: divulgação