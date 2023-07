Na manhã desta quinta-feira (dia 20), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, conferiu as obras que estão sendo realizadas na Santa Casa de Misericórdia, no Centro. O trabalho contempla a reforma e ampliação do Pronto Socorro do SUS (Sistema Único de Saúde), permitindo a ampliação do atendimento de emergência. Rodrigo foi acompanhado pelo provedor da Santa Casa, Dr. Getúlio Pereira, do diretor executivo da unidade, Fernando Moreira, além dos secretários municipais de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, e de Governo, Luiz Furlani.

A obra está atualmente na segunda fase, que vai passar pelo corredor e incluirá a troca de piso. A sala de medicação e o posto de enfermagem já foram liberados e estão em funcionamento. Em breve, as ações serão realizadas em outras salas e consultórios.

Drable destacou o recebimento de equipamentos novos na Santa Casa, como macas e cadeiras, que trarão mais conforto e dignidade no atendimento. “Eu fico muito feliz e realizado em ouvir os relatos de que o Pronto Socorro tem melhorado a cada dia, porque todo o nosso esforço é para que as pessoas possam receber um atendimento melhor e que a saúde seja restabelecida. Queremos que Barra Mansa tenha um lugar completamente diferente no cenário da saúde pública no estado do Rio, e também no Brasil”, declarou o prefeito.

O secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, que tem atuado na Santa Casa há mais de 40 anos, ressaltou a importância histórica e social da instituição para o município. “A Santa Casa está resgatando algo importantíssimo, tirando aquela diferença entre o SUS e o privado. Nós vamos mostrar isso e os usuários vão sentir na pele como é importante ter um lugar limpo, decente, que resgata de fato a dignidade e o compromisso do prefeito, da Secretaria de Saúde e da provedoria com a comunidade de Barra Mansa. Mais um passo está sendo construído”, disse Dr. Sérgio.

Também presente na visita, o secretário de Governo, Luiz Furlani, elogiou o empenho de todos os envolvidos na revitalização da Santa Casa. “Quero parabenizar o trabalho realizado pelo prefeito Rodrigo Drable, pelo Dr. Getúlio, por toda a equipe da Santa Casa, e também Dr. Sérgio. Temos muito a avançar, mas os avanços aqui no hospital já são bem expressivos”.

Fotos: Felipe Vieira