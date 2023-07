Uma das festas mais populares e tradicionais de Volta Redonda vai começar. O Arraiá da Cidadania, da Prefeitura de Volta Redonda, acontece de 27 a 30 de julho na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. A abertura do evento será nesta quinta-feira, dia 27, das 17h às 23h, e contará com a apresentação da quadrilha “Convivência da Alegria”, dos grupos da Melhor Idade da Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária), a partir das 18h.

O arraiá solidário com comidas típicas de festa junina vendidas a R$ 1,99 encerra as comemorações do aniversário de 69 anos de Volta Redonda. Na sexta-feira, dia 28, o horário será o mesmo: das 17h às 23h. Já no sábado e domingo, dias 29 e 30, a festa será das 15h às 23h. Dentro da programação do arraiá, haverá ainda apresentação da quadrilha junina “Mistura Gostosa” de Campina Grande (PB), todos os dias, em dois horários, às 19h e 21h.

Tradição e solidariedade

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, comentou que o arraiá é uma tradição no município e que o objetivo é arrecadar a cada ano um número maior de doações para as entidades.

“É uma festa popular em praça pública onde todas as pessoas participam e nosso objetivo é ajudar as instituições. Ano passado arrecadamos meio milhão de reais e este ano vamos, com certeza, superar este número, ajudando aqueles que mais precisam, pois as entidades sobrevivem de doações e iniciativas como esta”, finalizou o prefeito.

O diretor-presidente do Saae de Volta Redonda, Paulo Cezar de Souza, o PC, que coordena a organização do “arraiá”, citou que o evento é um dos maiores do município, atraindo centenas de famílias de toda região.

“O Arraiá da Cidadania faz parte do calendário de eventos do município. A festa atrai moradores da cidade e de toda a região, e isso é muito valioso para a finalidade do arraiá, que é a solidariedade. Participam desta grande festa 33 entidades beneficentes de Volta Redonda, sendo que toda a renda arrecada é, posteriormente, doada a estas instituições”, disse.

Cardápio

No cardápio do “Arraiá da Cidadania” estão a famosa pizza frita, cachorro-quente, salsichão, pipoca, espetinhos, canjiquinha e feijão amigo, além dos doces como mousses, bolos de pote e canjica doce. Os refrigerantes também serão vendidos a R$ 1,99. Vale lembrar que vendidas bebidas alcoólicas não serão comercializadas no evento.

Toda a renda do arraiá será revertida para as 33 entidades beneficentes do município, que atuarão na festa. Os produtos só poderão ser comprados com dinheiro, não será aceito pagamento no cartão ou pix.

Foto de arquivo Cris Oliveira- Secom/PMVR.