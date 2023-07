Os alunos de cinco Escolas Firjan SESI deram show na Copa do Mundo de Robótica Fira 2023 na Alemanha. A Space Bots, da Firjan SESI Volta Redonda, foi campeã mundial na categoria DRC Explorer Sub-19 e a Tigers, de Benfica, foi vice na mesma categoria. E na categoria Missão Impossível Sub-19, a Medal Hunters Fire, de Barra Mansa, garantiu o 3o lugar geral do mundo. Os estudantes disputaram com mais de 20 equipes do mundo inteiro.

Para Samara Barbosa, estudante da Escola Firjan SESI Volta Redonda, os momentos vividos na viagem foram marcantes: “Foi uma das experiências mais surpreendentes que já vivi. Não quero ir embora”, contou a campeã.

“O torneio foi uma experiência bem profunda para os alunos em contato com estudantes de pelo menos oito países. Na categoria DRC Explorer, em que fomos campeões e vice, a pista simula um edifício que sofreu um terremoto e o robô tem de levar pacotes para as vítimas que estão presas nos escombros. Mas a pista em que os alunos competiram no Mundial é bem diferente da que disputaram no Brasil. Eles precisaram adaptar o robô aqui para vencer o desafio”, comemora Vinícius Mano, coordenador de Educação Básica da Firjan SESI, que acompanhou os 30 alunos no torneio.

Além disso, as equipes conquistaram medalhas em subcategorias. Na Missão Impossível United Sub-19, a equipe Laranja High Tech, da Escola Firjan SESI Laranjeiras, levou o 1º lugar e o segundo ficou com a Medal Hunters Fire, de Barra Mansa. Na subcategoria Missão Impossível Hardware Challenge Sub-19, a Equipe Medal Hunters Fire garantiu a prata e a Smart Lego, de Resende, o bronze.

Na subcategoria Cliff Hanger (Sumô), Mission Sub-19, a equipe Tigers, de Benfica, garantiu a prata. Nesta categoria, os robôs devem encontrar formas autônomas de tirar o adversário de uma plataforma circular.

O regulamento da Fira não permite que os técnicos das equipes participem com os alunos na hora da competição. Eles podem treinar as equipes antes, mas na hora são os alunos sozinhos. Mano explica que na categoria Missão Impossível, há competições individuais e as com alianças. Nesse caso, eles se juntam a competidores de outros países para construir juntos os robôs e as estratégias. É preciso usar a imaginação e a criatividade para resolver problemas, reprogramando os robôs em tempo real.

A Fira foi realizada de 17 a 21 de julho, em Lindenhalle Wolfenbüttel, com alunos de 10 a 17 anos, mas a viagem teve ainda um viés pedagógico para os 30 alunos da Firjan SESI em Berlim. “Foi uma experiência incrível para o grupo. Começamos a missão fazendo um tour histórico-cultural: visitamos o Memorial do Holocausto e o Muro de Berlim, entre outros lugares importantes da cidade. O lado histórico foi bem importante”, ressaltou Mano.

A Copa do Mundo de Robótica (Fira Robo World Cup) contou com 40 equipes, mais de 500 jovens, competidores de 12 países em Lindenhalle Wolfenbüttel, entre eles Brasil, China, Indonésia, Malásia, México, Irã, Grécia, Uruguai, Turquia e Canadá. A expectativa é que os robôs desenvolvidos apresentem inovação e criatividade. Durante o evento foi confirmada que a edição 2024 da Copa do Mundo de Robótica Fira será realizada pela primeira vez no Brasil.

Desenvolvimento de competências

Nas Escolas Firjan SESI, a Robótica Educacional é desenvolvida em todas as turmas, de todas as séries de ensino. E os objetivos dessa componente curricular vão muito além das competições e da disputa pelas medalhas. A Robótica Educacional propõe que os estudantes resolvam problemas complexos, relevantes para a sociedade, usando ferramentas digitais, como os robôs, material lego, programação, mas também analógicas, com os mais diversos materiais, mobilizando os conteúdos aprendidos nas diferentes disciplinas e colocando-os a serviço da criatividade e da solução dos problemas. Dessa forma, da Robótica Educacional se torna uma grande aliada do processo escolar, contribuindo para que os alunos desenvolvam competências técnicas, acadêmicas e socioemocionais.

“Participar de um torneio desse faz com que os alunos desenvolvam várias competências, além do conteúdo escolar, como resiliência, robótica, experiência de uma viagem internacional. Muitos nunca saíram do país e estudam no nosso Ensino Médio gratuito”, salienta Mano.

Premiações FIRA WORLD CUP 2023

Prêmios Oficiais:

Categoria DRC Explorer, resultado final geral

1º Lugar: Equipe Space Bots, Escola Firjan SESI Volta Redonda (Campeão do Mundo)

2° Lugar: Equipe Benfica Tigers, Escola Firjan SESI Benfica (Vice-campeão do mundo)

Categoria MISSION IMPOSSIBLE U-19, resultado final geral

3º Lugar: Equipe Medal Hunters Fire, Escola Firjan SESI Barra Mansa (3º melhor do mundo)

Prêmios em Subcategorias:

Categoria MISSION IMPOSSIBLE, Hardware Challenge U-19

2º Lugar: Equipe Medal Hunters Fire, Escola Firjan SESI Barra Mansa

3º Lugar: Equipe Smart Lego, Escola Firjan SESI Resende

Categoria MISSION IMPOSSIBLE, United U-19

1° Lugar: Equipe Laranja High Tech, Escola Firjan SESI Laranjeiras

2° Lugar: Equipe Medal Hunters Fire, Escola Firjan SESI Barra Mansa

Categoria CLIFF HANGER, Mission U-19

2º Lugar: Equipe Benfica Tigers, Escola Firjan SESI Benfica

Foto: divulgação