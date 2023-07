Uma das tradições culturais mais expressivas do Brasil, a capoeira, ganha destaque com o Encontro Regional promovido pela escola Abadá-Capoeira de Barra Mansa. O evento, que acontecerá do dia 27 de julho ao dia 6 de agosto, reunirá capoeiristas de quatro cidades da região, proporcionando uma semana repleta de atividades, vivências e celebrações.

O encontro regional contará com a participação das cidades de Barra Mansa, Volta Redonda, Quatis e Bananal, cada uma sediando parte das atividades. Nos dias 27 e 28 de julho, o evento terá início em Quatis, onde os capoeiristas locais e de cidades vizinhas terão a oportunidade de compartilhar conhecimentos e experiências.

Já nos dias 29 e 30 de julho, a cidade de Bananal será palco das rodas de capoeira e oficinas que prometem atrair participantes entusiasmados em celebrar essa rica manifestação cultural.

A partir do dia 31 de julho até o dia 6 de agosto, a comemoração da semana da capoeira chegará a Barra Mansa e Volta Redonda, reunindo uma ampla programação de atividades. Um dos destaques será um grandioso aulão que acontecerá na Praça da Liberdade, de Barra Mansa, previsto para reunir mais de 500 capoeiristas. Neste evento especial, o prefeito da cidade sorteará um berimbau entre as crianças integrantes do projeto de capoeira, proporcionando momentos únicos e marcantes para os pequenos praticantes dessa arte ancestral.

O encontro é aberto a todos os interessados, desde iniciantes até mestres experientes, com o objetivo de promover a integração e o fortalecimento da capoeira na região.