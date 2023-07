O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) retoma nesta segunda-feira (dia 31) a agenda do projeto “Deputado na Sua Cidade” após um mês de recesso. A 20ª edição de 2023 será na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. O parlamentar conversa com moradores no Largo 9 de Abril durante toda manhã. A agenda de agosto ainda conta com visitas aos municípios de Itatiaia, no dia 07, e Mendes, dia 21; ao distrito de Arrozal, em Piraí, no dia 04; e mais dois bairros de Volta Redonda: 249, no dia 14, e Sessenta, dia 28.

“Convido toda comunidade para bater um papo e me contar como é a realidade do bairro, que é um dos principais centros comerciais da cidade e também possui muitas residências. Quero saber como está o acesso aos serviços públicos e me colocar à disposição para ajudar no que puder como deputado”, falou Jari, reforçando que é ouvindo a população que define as prioridades do mandato.

O “Deputado na Sua Cidade”, que acontece semanalmente, é o principal instrumento para fomentar a participação popular na política, marco dos mandatos de Jari no legislativo.

“Assumi o compromisso de levar o projeto para todo estado, dando prioridade aos municípios do Sul Fluminense. E, ao final do mês de junho, fechei o primeiro semestre de 2023 com 19 edições do “Deputado na Sua Cidade” realizadas, visitando 10 municípios, sendo que Barra Mansa recebeu duas edições e Volta Redonda nove”, lembrou Jari.

O projeto foi criado entre 2021 e 2022, no primeiro mandato de Jari como deputado estadual, como uma versão ampliada do “Vereador no Seu Bairro”, lançado pelo parlamentar em 2013 quando assumiu o primeiro dos três mandatos como vereador de Volta Redonda. A temporada de estreia alcançou 12 cidades da região e 14 bairros de Volta Redonda.