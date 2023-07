A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), irá oferecer um mutirão de eletrocardiograma (ECG) em oito unidades básicas de saúde e da família (UBSs e UBSFs) neste sábado, dia 29. As unidades dos bairros 249; Siderlândia; Jardim Paraíba; São Geraldo; Retiro II; Belo Horizonte; Santa Cruz e Volta Grande estão convocando pacientes que aguardam pelo procedimento para a realização do exame cardiológico.

“Já existe uma fila de espera de pacientes no SUS (Sistema Único de Saúde) para o exame e a secretaria de Saúde está convocando essas pessoas para o mutirão. Há uma classificação de risco para os atendimentos, que estão sendo divididos entre o Centro Cardiológico Municipal Camilo Riker Furtado, no bairro Aterrado, e as unidades básicas, para a realização do eletrocardiograma”, explicou a coordenadora da Atenção Primária à Saúde da SMS, Vanessa Huguenin.

A coordenadora ainda ressaltou que as oito unidades de saúde também atenderão a demanda espontânea, ou seja, pacientes que tenham o pedido para o eletrocardiograma com necessidade do resultado em até 30 dias.

“Pacientes que já tenham o pedido do eletrocardiograma também serão atendidos em qualquer uma dessas oito unidades. É muito importante que estes moradores apresentem os documentos de identidade, CPF ou cartão SUS”, explicou Vanessa.