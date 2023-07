Quatro criminosos armados invadiram, na noite de sábado (dia 29), a residência de um casal de idosos na Rua Almirante Barroso, no bairro Jardim Amália I, em Volta Redonda.

Não foi esclarecido se as vítimas foram rendidas do lado de fora ou já no interior da residência. O assalto teve início por volta das 22h, quando os bandidos renderam o casal. Eles foram mantidos reféns até às seis horas da manhã do domingo (dia 30), quando o bando deixou a casa no carro do casal, um Toyota Corolla, levando ainda três aparelhos de TV, cafeteira, microondas, liquidificador, multiprocessador e duas panelas elétricas, além de US$ 1 mil, R$ 1 mil, seis anéis, três alianças, cinco pulseiras, cinco cordões de ouro, quatro relógios, diversas roupas e três Iphones.

Até o momento, nenhum suspeito do crime foi identificado. O carro também não foi encontrado até o momento.

Foto: divulgação