Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) prenderam, na última quarta-feira (dia 26), um homem pelo crime de lesão corporal.

De acordo com as investigações, o autor teria agredido a companheira com um tapa no braço, diversos socos na cabeça e rasgado a saia que ela vestia, após chegar em casa sob o efeito de entorpecentes. Após as agressões, ele espetou a barriga da vítima duas vezes, utilizando uma faca de serra.

Em sede policial, a mulher contou que tentou pedir ajuda, mas foi impedida pelo acusado. Ela já havia registrado ocorrência na distrital doze vezes, desde o ano de 2019.

A Justiça emitiu o mandado de prisão preventiva referente ao fato, que foi cumprido pelos agentes. Após as formalidades de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.