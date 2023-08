O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) esteve, na manhã desta sexta-feira (dia 4), nas instalações do Detran-RJ, na Ilha São João, em Volta Redonda. Desta vez, o parlamentar foi visitar o local que foi totalmente reformado após solicitação feita por ele no início de 2022. Durante todo período das obras, Jari fez fiscalizações periódicas para acompanhar a evolução da reforma do espaço.

“Depois de muito trabalho e da solicitação do nosso mandato, a área de exames do Detran, em Volta Redonda, está toda revitalizada. Agora, os usuários e os profissionais que trabalham aqui contam com um local confortável e adequado para o treinamento e avaliação de candidatos à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de Volta Redonda e municípios vizinhos”, afirmou Jari.

“A construção é de 2008 e estava bastante deteriorada. O estado de conservação dificultava o trabalho dos servidores e reduzia a qualidade dos serviços prestados à população”, reforçou o deputado, que parabenizou a EMOP, empresa responsável pelo trabalho no local, pela dedicação à reforma.

MAIS SERVIÇOS – O deputado Jari também segue trabalhando para que o Detran-RJ amplie as vagas para agendamento de serviços de habitação e de Identidade nos postos da região. “Em abril deste ano, após conversa com a diretoria do Detran-RJ, conseguimos trazer um mutirão para diminuir a quantidade de pessoas que aguardam por serviços essenciais como emissão de documento de identidade e carteira de habilitação. Porém, reitero que a solução definitiva do problema só virá com a maior oferta de vagas no dia a dia do posto de atendimento”, afirmou Jari.

Outro pedido do deputado é em relação à perícia médica exigida das Pessoas com Deficiência (PCDs) ou com mobilidade reduzida. “É necessário que, por conta da demanda, o Detran volte a disponibilizar o serviço em postos do Sul Fluminense. Hoje, os moradores da região têm que se deslocar até o Rio de Janeiro para fazer a perícia”, falou.