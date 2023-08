A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), está se preparando para a receber a 28ª edição do ‘Festival Dente de Leite’, organizado pela TV Rio Sul. As inscrições serão realizadas entre os dias 07 a 11 de agosto, com data limite para entrega de documentações até o dia 1 de setembro, permitindo a participação de meninos e meninas com idade entre 06 e 09 anos (ano base 2014).



O evento vai acontecer a partir do dia 26 de agosto, passando por todas as 24 cidades das regiões Sul e Costa Verde do estado do Rio de Janeiro. De acordo com o cronograma da comissão organizadora, a confraternização final será no dia 07 de outubro, ainda sem local definido, e vai reunir os representantes de cada cidade.

As partidas do mês de agosto serão no sábado (26), entre Piraí e Pinheiral, e no domingo (27), entre Paracambi e Volta Redonda.

SERVIÇO

Inscrições para o Festival Dente de Leite de Futsal 2023

Período: de 07 a 11 de agosto

Horário: 8h às 17h

Local: Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, no 3º andar da Prefeitura, Centro.

Fotos: Paulo Dimas