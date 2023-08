Policiais civis da 99ª DP (Itatiaia) realizaram, nesta quinta-feira (dia 3), desmontaram um acampamento improvisado usado em atividade de extração ilegal de palmito, no Parque Nacional de Itatiaia. A ação contou com a parceria de peritos do Posto Regional de Polícia Técnica e Científica (PRPTC) de Resende e de guardas municipais do Grupamento Especial do Meio Ambiente (GEMA) de Itatiaia.

No local, os agentes encontraram quatro camas, um carregador solar para celular, peças de roupas molhadas em um varal, bolsas, alimentos, utensílios de cozinha e lanternas, entre outros objetos de uso pessoal. Também foram arrecadados dois celulares, três munições de arma de fogo e oito sacos contendo palmitos cortados e preparados para transporte.

O material foi recolhido e encaminhado para a delegacia, que realiza investigações para identificar os envolvidos.