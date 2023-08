A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de duas toneladas de maconha, durante fiscalização na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Seropédica, na Baixada Fluminense. A droga estava escondida no meio de uma carga de lenços umedecidos. O motorista foi preso em flagrante. O caso aconteceu na sexta-feira (dia 4).

Policiais rodoviários federais abordavam veículos nas proximidades do pedágio quando pararam a carreta. Após verificar a documentação, solicitaram que o motorista desembarcasse para que fiscalizassem a carga transportada. Entretanto, o condutor disse que havia perdido a chave para abrir o compartimento, o que aumentou a desconfiança da equipe. Durante a abordagem, ele acabou confessando que levava um carregamento de entorpecentes.

Foi acionado o Núcleo de Operações com Cães (NK9-RJ) da PRF e os policiais localizaram centenas de tabletes de maconha. A droga estava dentro de caixas junto com os lenços umedecidos. O motorista, de 52 anos, disse ter carregado o veículo no Paraná e que faria a entrega na Avenida Brasil, na altura de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal.

Foto: PRF