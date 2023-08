Duas pessoas ficaram feridas em um acidente ocorrido na manhã deste domingo (dia 6), na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. A colisão foi registrada por volta das 10h, na altura do km 321.

No local, agentes da Polícia Rodoviária Federal apuraram que o veículo Toyota/Corolla, ao acionar o freio, teve uma falha mecânica, com a quebra de componente da suspensão, fazendo o condutor perder o controle. Com isso, o carro acabou colidindo contra a defensa metálica que divide as pistas e, em seguida, batendo na lateral de um Toyota/Yaris, na faixa da esquerda, sentido Rio.

Com a colisão, o Yaris perdeu o controle, saindo da pista, colidindo contra um talude e ficando imobilizado sobre o gramado ao lado da pista. Os ocupantes do Yaris, condutor de 55 anos e passageira de 66, foram socorridos com ferimentos pela equipe de resgate da CCR para o Hospital de Emergência de Resende.

Já o condutor do Corolla saiu ileso e o veículo ficou imobilizado no acostamento. Não houve interdição da pista, nem congestionamento, segundo a PRF.

Foto: Divulgação