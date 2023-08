A Prefeitura de Barra do Piraí, através da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento, tem feito uma série de ações para fomentar a economia do município e, agora, outra conquista foi alcançada. Na quarta-feira (dia 9), no Royal Sport Club, às oito horas, graças a uma parceria, ocorrerá o processo seletivo para vagas de emprego disponibilizadas pela empresa CBSI, da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). A iniciativa terá apoio do Sistema Nacional de Empregos (Sine) e tem previsão de algumas contratações imediatas, sendo que 1 mil vagas serão preenchidas ao longo do ano.

Para participar da seleção, os trabalhadores interessados precisam apresentar currículo atualizado, carteira de trabalho, cópia do RG e do CPF. Dentre os cargos ofertados estão pedreiro refratarista, mecânico, montador, líder de mecânica, soldador Tig/Mig (com certificado), soldador maçariqueiro, encanador, montador de andaime e líder de andaime.

O secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Wagner Aiex, ressaltou como a notícia mostra o comprometimento do Governo Municipal com a população e, além disso, comentou sobre o trajeto feito pela secretaria, que está conseguindo grandes feitos. “É mais uma boa notícia; é um grande processo seletivo que irá, prontamente, contratar uma parcela de 300 trabalhadores barrenses. As vagas ofertadas pela CBSI mostram como o governo sempre está ‘correndo atrás’ do melhor para a população. Ao longo dos últimos anos, nós batemos recordes! E, agora, angariamos mais uma oportunidade. Então, participem. Nós esperamos vocês!”, enfatiza Wagner.

Sobre o desenvolvimento de Barra do Piraí e a geração de empregos, o prefeito Mario Esteves comenta que foi feito “uma grande parceria com a CBSI”. “Uma das prioridades do nosso governo, desde o começo, vem sendo a geração de empregos, vide a consolidação do Polo Industrial de Dorândia-Vargem Alegre, que recebeu grandes empresas, como as metalúrgicas Mor e Brasilata. Há ainda um movimento de seis empresas migrando para a área da antiga BR Metals, além do fortalecimento no comércio, com lojas como o Magalu e Americanas. Então, compareçam e façam suas inscrições!”, finaliza o chefe do Executivo.