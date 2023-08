Considerado o psiquiatra mais lido do mundo nas últimas duas décadas, com 35 milhões de livros em mais de 60 países, Augusto Cury lançou O Homem Mais Inteligente da História em 2016, após 15 anos de estudos e pesquisas sobre gestão da emoção.

A adaptação do romance para os palcos, que já foi apresentada em vários teatros pelo país desde sua estreia em setembro de 2021, é assinada também pelo próprio escritor.

A obra conta a trajetória do cientista Marco Polo, especialista no funcionamento da mente, quando ele é desafiado pela ONU a estudar a inteligência de Jesus, o homem mais famoso da história. “Jesus foi (e ainda é) o maior especialista no território da emoção. O homem, mestre da sensibilidade, que demonstrou doçura e que enxergou nitidamente além das profundezas da nossa delicada condição humana, soube lidar com a dor, não se abatia”, explica Cury.

Quem dá vida ao protagonista na peça é o ator Daniel Satti, que participa dessa montagem ao lado de Francis Helena Cozta, Renan Rezende, Murilo Inforsato, Priscila Dieminger e Pietro Alonso. Além de abordar os principais aspectos da gestão da emoção, o espetáculo também fala sobre autocontrole, criatividade, solidariedade, a busca da felicidade e o amor, e ainda trata com sensibilidade temas polêmicos como depressão e violência contra a mulher.

Sinopse

Quando o renomado psiquiatra Marco Polo vai a Jerusalém participar de uma reunião na ONU, ele é desafiado a estudar a mente do homem mais famoso da história: Jesus. Marco Polo, um dos maiores ateus da atualidade, se recusa, alegando não discutir religião, mas é instigado por uma plateia de intelectuais a realizar essa empreitada. Depois de muita resistência, ele aceita o desafio. É, então, montada uma mesa-redonda, composta por brilhantes profissionais para analisar a mente de Jesus sob os ângulos da ciência e não da religião. A partir disso, o personagem começa uma jornada épica para saber se Jesus era um mestre em ter autocontrole, gerir sua emoção, trabalhar perdas e frustrações, libertar sua criatividade e formar pensadores. Ao estudar a mente de Jesus, Marco Polo surpreende os demais participantes da pesquisa que esperavam encontrar um homem comum, sem grandes habilidades intelectuais, mas que ficam admirados diante do inexplicável.

Ficha Técnica

Adaptação: Augusto Cury e Francis Helena Cozta

Direção: Ivan Parente

Elenco: Daniel Satti, Francis Helena Cozta, Renan Rezende, Murilo Inforsato, Priscila Dieminger e Pietro Alonso

Direção Geral de Produção: Luciano Cardoso

Gestão de Projetos: Milena Brey

Coordenação de Produção: Tay Lopes

Produtor Executivo: Gabriel de Souza

Tour Manager: Renan Rezende, Murilo Inforsato e Pietro Alonso

Cenário e criação de luz: Pitty Santana

Trilha sonora: Wagner Passos

Figurinos: Débora Munhys

Técnico de som e luz: Julia Maria

Stand ins: Júlia Orlando e Victor Garbossa

Assistente de Produção: Rafael Sandoli

Social Media: Bruna Freitas

Assistente de comunicação: Vanessa Bertotti

Design Gráfico: Lucas Peixoto

Estrategista e Gestor de Automações: Allysson Domingues

Gestão Tráfego Digital: Thiago Anjos

Copywriter: Debora Venuta

Assessoria Jurídica: SVM Advocacia

Assessoria Registro de Marcas: Ranzolin – Propriedade Intelectual

Promoção: Dreamsellers

Realização: Applaus

Serviço

Espetáculo “O Homem Mais Inteligente da História”

Adaptação teatral do best-seller de Augusto Cury

Dia: 19 de agosto (sábado)

Horário: 20h

Local: Teatro GACEMSS 1

Classificação: Livre

Realização: GACEMSS

Venda de Ingressos:

Site Ingresso Digital

Secretaria do Gacemss – segunda a sexta – 12h às 19h